مؤشرات على تهدئة تجارية.. ترامب يتوقع اتفاقاً سريعاً مع كندا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد خلال تجمع في ولاية ميشيغان (شمال) أنه سيتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا "سريعا"، في وقت شهدت العلاقات التجارية بين البلدين توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.

وقال ترامب خلال تجمع في بورت هورون الواقعة في شمال الولاية حيث جاء لدعم مرشحين جمهوريين استعدادا لانتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر "سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده".

وبرر مجددا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية، متهما كندا مرة أخرى بأنها "لا تكف عن سرقة" الولايات المتحدة.

وشهدت العلاقات التجارية بين أوتاوا وواشنطن توترا متزايدا في أواخر أغسطس عقب فشل المفاوضات بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم إضافية بقيمة 20 مليار دولار على منتجات كندية منها الإسمنت وعصي الهوكي.

وردّت الحكومة الكندية وقتها بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تعادل في قيمتها تلك المتأثرة، ما أغضب ترامب الذي ردّ بدوره بفرض رسوم جمركية جديدة وصلت نسبتها إلى 50% على بعض المنتجات.

لكنّ البيت الأبيض أعلن الجمعة إعادة تقييم لقائمة المنتجات الكندية الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة 50%، استجابة لطلب من سيناتورة ولاية ماين (شمال) سوزان كولينز التي تخوض منافسة محتدمة للغاية مع منافسها الديموقراطي.