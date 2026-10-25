انفتاح روسي على مشاركة الأوروبيين في محادثات نزاع أوكرانيا



في مؤشر على توجه نحو إنهاء حرب أوكرانيا، أبدت روسيا انفتاحاً على التسوية، بل وشددت على ضرورة مشاركة الأوروبيين في المباحثات، مع انفتاح على استئناف المناقشات الثلاثية مع كييف وواشنطن. وقال مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، إن أوروبا يجب أن تشارك في المناقشات بشأن ​تسوية سلمية في أوكرانيا، لأن موقفها قد يكون حاسماً. وأشار أوشاكوف، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الضغط على كييف للموافقة على اتفاق سلام، مضيفاً: في السابق بدا بعد ⁠اجتماع أنكوراج أن الإدارة الأمريكية قد تكون قادرة على فرض شروط، وإجبار كييف على الامتثال.. لكن حتى الآن، لم ينجح ذلك فعلياً.. ذلك لأن ليس من الكافي التحدث إلى كييف وحدها، بل نحتاج إلى التحدث إلى عموم أوروبا، التي تقدم لكييف دعماً كاملاً. وأوضح أوشاكوف أن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام الثلاثية مع أوكرانيا ⁠والولايات المتحدة بعد يوم الوحدة الوطنية الروسي، في الرابع من نوفمبر.

ميدانياً، قالت وزارة ​الدفاع الروسية، إن طائراتها المسيرة استهدفت خلال هجوم ⁠ليلي سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود. وأضافت أن السفينة كانت تستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. وذكرت أن القوات الروسية استهدفت أيضاً مركزاً ​لوجستياً، ومركز توزيع، ‌ومحطة ​لوجستية في ⁠مدينة خاركيف الأوكرانية، مشيرة ​إلى ⁠أن هذه المنشآت ⁠كانت تستخدم لتخزين وتوزيع ⁠شحنات مزدوجة الاستخدام لصالح الجيش الأوكراني.

إلى ذلك، ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في فينيتسا، أن القوات الروسية استهدفت مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق في مدينة فينيتسا باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وقالت رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة فينيتسا، ناتاليا زابولوتنا، إن روسيا استهدفت مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق في فينيتسا بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار هيكلية بالمبنى بين الطابقين الثاني والثالث. وأضافت زابولوتنا أن الهجوم أسفر عن تدمير أربع شقق بالكامل، وإلحاق الضرر بسيارات كانت متوقفة بالقرب من الموقع. وقالت زابولوتنا: أصيب ستة أشخاص، نقل أحدهم إلى المستشفى. كما تسبب الهجوم الواسع في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية والمدنية في المنطقة، بالإضافة إلى منازل خاصة. وتم إخماد جميع الحرائق، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الأنقاض.

في السياق، أفادت ​السلطات في منطقة بيلجورود، بأن هجوماً شنته طائرات ⁠مسيرة أوكرانية خلال الليل على مدينة بيلجورود القريبة من الحدود الروسية مع أوكرانيا، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين. وقال ‌ألكسندر ‌شوفاييف حاكم منطقة بيلجورود: أدى ​الهجوم إلى الإضرار ​بنحو 30 ⁠مبنى سكنياً، و35 سيارة، ​وأربعة ⁠منازل، وثلاثة ⁠من المباني الإدارية، وثماني منشآت ⁠تجارية، وثلاثة مرافق اجتماعية. وأفادت السلطات بأن شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح في قرية ​قريبة من بلدة شيبكينو.

بدوره، قال ‌إيجور أرتامونوف ​حاكم منطقة ليبتسك، إن فرد أمن لقي حتفه، وأصيبت مسعفة ⁠في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة صناعية في ‌مدينة ييليتس في ليبتسك الواقعة جنوب غربي روسيا. وأضاف أرتامونوف أن فرد الأمن كان يعمل في إحدى المنشآت الصناعية الموجودة في ​الموقع. وأوضح ​أن المسعفة ⁠التي كانت تعمل في المركز الطبي ​نُقلت ⁠إلى المستشفى، ⁠حيث تتلقى العلاج اللازم.