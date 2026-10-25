جنوب غرب أمريكا يستعد لطقس سيئ جديد وسط فيضانات وانقطاعات للكهرباء





استعدت أجزاء واسعة غامرة بمياه الأمطار في جنوب غرب الولايات المتحدة اليوم الأحد لجولة أخرى من زخات المطر والعواصف الرعدية القوية المحتملة، وذلك بعد أيام من هطول الأمطار التي أجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إخلاء وإنقاذ من الغرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من احتمال حدوث فيضانات في معظم أجزاء منطقة "فور كورنرز" وهي نقطة التقاء ولايات أريزونا وكولورادو ونيومكسيكو ويوتا، حتى مع توقع المسؤولين المحليين انحساراً إضافياً لمستويات الأنهار التي فاضت منذ اشتداد الأمطار يوم الأربعاء.

وغمرت المياه منزل شين فيراري، قائد شرطة مقاطعة سان خوان بولاية نيومكسيكو، بارتفاع نحو 4 أقدام. وقال إن الوضع في المنطقة كان مستقرا اليوم الأحد، إلا أنه والسكان الآخرين يحاولون إزالة الآثار والتعامل مع الأضرار الناجمة.

وأفاد ديفين نيلي، المتحدث باسم مقاطعة سان خوان، بأن المقاطعة لا تمتلك أرقاما رسمية حتى الآن بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل أو أعداد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم، معربا عن عدم علمه بوقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح نيلي أن مياه الفيضانات أخذت في الانحسار لكنها خلفت وراءها أطينا ورواسب، اختلط جزء كبير منها بمياه الصرف الصحي نتيجة أعطال في محطات المعالجة. وأضاف أن انقطاعات الكهرباء لا تزال تؤثر على مناطق متعددة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يستعيد السكان التيار الكهربائي.