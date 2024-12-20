ألمانيا.. قتلى وجرحى بعد دهس سيارة زواراً في سوق لعيد الميلاد

ذكرت قناة ‭)‬إم.دي.آر‭(‬ ووسائل إعلام محلية أخرى في ألمانيا اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول بالحكومة المحلية أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماغدبورغ بشرق ألمانيا.

وأضاف تقرير إم.دي.آر أن الحادثة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت (إم.دي.آر) أن قوات الأمن وخدمات الطوارئ تواجدوا في مكان الواقعة، وأن مدير السوق طلب من الجمهور مغادرة وسط البلدة.

ونقلت القناة عن شهود أن سيارة اصطدمت على ما يبدو بالحشد في سوق هدايا عيد الميلاد في الطريق المؤدي لمبنى قاعة البلدية.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة ما بين "60 إلى 80 شخصا" بجروح عندما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماغدبورغ شمال ألمانيا.

وأوضحت أن عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.