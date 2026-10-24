انقطاع المياه والكهرباء في القرم جراء ضربة أوكرانية





أفادت السلطات الروسية بأن ضربة أوكرانية السبت تسببت بانقطاع المياه والكهرباء في شبه جزيرة القرم، لافتة أيضا الى وقوع "هجوم واسع النطاق" بطائرات مسيرة في جنوب شرق روسيا.

وقال رئيس السلطة المحلية المعيّن من موسكو في القرم سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام، "نظرا الى وقوع حادث في شبكات الكهرباء الرئيسية خارج منطقتنا، نجم عن هجوم معاد بطائرة مسيرة، تم فرض قيود على إمدادات الكهرباء والمياه في جمهورية القرم" التي ضمتها موسكو عام 2014.

ولم يحدد أكسيونوف عدد المنازل المعنية بالقيود في هذه المنطقة التي يقطنها أكثر من 2,5 مليون نسمة، وكثيرا ما تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ما مجموعه 616 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أكثر من عشرين منطقة في البلاد.

واوضحت السلطات الروسية المحلية أن سقوط حطام المسيرات أدى الى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي مدينة تولياتي بجنوب شرق روسيا، أفاد رئيس البلدية إيليا سوخيخ عن وقوع "هجوم واسع بطائرات مسيرة" ألحق أضرارا بمنشآت صناعية.

وقال القائم بأعمال حاكم المدينة إيغور كوفالتشوك عبر تلغرام، إن هجمات بمسيّرات أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل في المقاطعة الحدودية بجنوب غرب روسيا السبت.