تظاهرات محدودة في إيطاليا وسط انتشار أمني واسع

شهدت إيطاليا السبت تظاهرات أقلّ حشدا من المتوقع وسلمية إلى حدّ كبير، وسط انتشار أمني واسع وحملة مداهمات وتوقيفات أعقبت مواجهات عنيفة نهاية الأسبوع الماضي.

وأقرّت حكومة جورجيا ميلوني هذا الأسبوع تدابير أمنية مشددة ردّا على أعمال العنف التي شابهت تلك التي رافقت التظاهرات في فرنسا. ونفّذت الشرطة عشرات المداهمات والتوقيفات قبيل تجمعات السبت.

وخرج بضعة آلاف من المتظاهرين في روما وميلانو رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مرددين هتافات ضدّ الحكومة والشرطة.

وفي ميلانو بشمال البلاد، حلّقت مروحيات فوق ساحة دومو في وسط المدينة، وسيّرت مجموعات من الجنود دوريات، فيما تمركزت خمس آليات عسكرية وآلية مزوّدة بمدفع مياه في مكان قريب.

وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في المسيرة التي شلّت حركة المرور في وسط المدينة.

وفي روما، تجمّع عدد مماثل قرب الكولوسيوم ومحطة تيرميني المركزية للقطارات، في مواجهة صفوف من عناصر الشرطة المجهزين لمكافحة الشغب.

وأغلقت بعض المتاجر في ميلانو أبوابها مبكرا، فيما وضعت أخرى حواجز لحماية واجهاتها، بعد أعمال نهب شهدتها عاصمة الموضة نهاية الأسبوع الماضي.