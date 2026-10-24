زعيم كوريا الشمالية يزور الصين



وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى مدينة داندونغ الحدودية في الصين، عبر جسر افتتح حديثاً بين البلدين، حسبما أفاد مسؤول حكومي في سيئول ووكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.



وافتتح الجسر الأسبوع الماضي بعد 12 عاماً من استكمال بنائه، في خطوة من شأنها أن تعمّق العلاقات بين الدولتين، ولم تعلن كوريا الشمالية ولا الصين عن زيارة كيم مسبقاً. وذكر المشرّع الكوري الجنوبي يون كون يونغ أنه «يُعتقد» أن كيم التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، السبت.



وذكر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أنه تلقى معلومات، ترجح أن يعود كيم إلى بلاده خلال ساعات.

كانت وكالة يونهاب للأنباء أول من أورد نبأ وصول كيم، نقلاً عن مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية لم تذكر اسمه.

وذكر مصدر حكومي آخر أن الزعيم الكوري الشمالي دخل إلى الصين عبر جسر نهر يالو الجديد، الذي افتُتح مؤخراً. وقال المشرع الكوري الجنوبي إنه تلقى معلومات، الجمعةن بشأن الزيارة المحتملة.

وقال إن الغرض من الزيارة غير واضح، لكنها قد تحمل إشارة إيجابية في ما يتعلق باحتمال عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حسبما قال في بيان.

وتأتي زيارة كيم لمدينة داندونغ قبل انعقاد قمة أبيك في نوفمبر بمدينة شنغن الصينية، ما يثير تكهنات حول احتمال عقد لقاء بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا السفارة الكورية الشمالية في بكين، حتى الآن، على طلب وكالة «فرانس برس» التعليق.



ومن جانبها صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بأنها لا تستطيع تأكيد جدول زيارة كيم إلى الصين. واكتمل بناء الجسر المكون من أربعة مسارات عام 2014 إلا أن افتتاحه أرجئ، بسبب مشكلات، شملت غياب الطرق الرابطة والمرافق الجمركية في الجانب الكوري الشمالي، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية.



جاء افتتاح الجسر الجديد بعد نحو شهر من افتتاح كوريا الشمالية وروسيا أول جسر بري يربط بينهما، في خطوة اعتبرتها بيونغ يانغ دليلاً على تعزيز العلاقات بينهما عقب إرسالها قوات لدعم موسكو في حربها في أوكرانيا.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم جونغ أون حض جيشه على التدرب ليصبح الأقوى في العالم، وذلك خلال اجتماع استمر يومين لقادة الوحدات العسكرية في بيونغيانغ، وهدف الاجتماع الذي عُقد، الخميس والجمعة، إلى وضع خطة لإنشاء أقوى جيش في العالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وعرضت كوريا الجنوبية على كوريا الشمالية، الجمعة، إجراء محادثات عسكرية بشأن خطوط الترسيم في وسط المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما، وذلك في أعقاب عدد من الحوادث الخطرة، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع في سيئول.