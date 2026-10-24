أوكرانيا.. عودة «ستارلينك» بعد قيود أربكت العمليات العسكرية



أعلنت أوكرانيا، عودة نظامي الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك وستارشيلد إلى العمل بكامل طاقتهما، بعد أكثر من أسبوع من القيود التي أعاقت عمليات عسكرية وأثارت توتراً مع الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة تلغرام، إن النظامين عادا إلى مستويات الأداء المسجلة قبل فرض القيود، مضيفاً: السرعات الآن عند المستوى الذي نحتاجه.

وأوضح زيلينسكي أن الخدمة بدأت تستعيد أداءها الطبيعي خلال الليل، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استقرار الاتصال عند سرعات حركة تجاوزت 400 كيلومتر في الساعة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن القيود حدّت من استخدام الخدمة أثناء الحركة بسرعات تتجاوز نحو 160 كيلومتراً في الساعة، ما أضعف قدرة الجيش على اعتراض المسيّرات الهجومية الروسية، وأدى إلى إلغاء عدد من العمليات. وتشير هذه السرعات إلى حركة المعدات والمنصات المتصلة بالنظامين، وليس إلى سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت.

كما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن خدمة الإنترنت الفضائي الأمريكية ستارلينك عادت للعمل مجدداً في البلاد. وقال وزير الدفاع يفجيني خمارا، إن الأنظمة سجلت عودة سرعات ستارشيلد، مشيراً إلى منتج متخصص من شركة سبيس إكس المملوكة للتريليونير الأمريكي إيلون ماسك، والقائم على تكنولوجيا ستارلينك ولكنه مصممه للاستخدام الحكومي والعسكري. وأضاف: نحن نقيس سرعات وصلت لأكثر من 400 كيلومتر في الساعة والاتصال مستقر، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية. وقال خمارا إن عمل ستارلينك مهم لخط الجبهة والجيش ونشر الطائرات المسيرة واللوجستيات والاتصالات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، قد حض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تمكين أوكرانيا من الوصول بشكل كامل إلى خدمة ستارلينك للدفاع عن نفسها ضد روسيا. وأثار رئيس الوزراء المسألة بشكل مباشر مع الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية. وفي بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية بين بيرنام وترامب، قالت متحدثة باسم مقر رئاسة الوزراء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة حصول أوكرانيا على الوصول الكامل إلى ستارلينك حتى يمكنها أن تواصل الدفاع عن نفسها ضد روسيا.