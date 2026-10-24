إجلاء ألفي شخص في الأرجنتين بسبب فيضانات ناجمة عن ظاهرة النينيو

أُجلي أكثر من ألفي شخص في شمال شرق الأرجنتين هذا الأسبوع بسبب فيضانات ناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، أودت بشخصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة تدفق أنهر بارانا وأوروغواي وإيغواسو، التي تُشكّل الحدود الفاصلة بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.

ويعود سبب غزارة الأمطار إلى ظاهرة ال نينيو التي تتسبب باحترار مياه المحيط الهادئ وتُغيّر أنماط الرياح والأمطار في مختلف أنحاء العالم. ويتوقع الخبراء أن تكون الظاهرة هذه السنة من أشد ظواهر ال نينيو حدّة منذ عقود.

وفي مقاطعة تشاكو، غادر ما بين 1200 و1300 شخص منازلهم بحثا عن ملجأ، وفق ما صرّح غوستافو سانتوس من إدارة الحماية المدنية المحلية لوكالة فرانس برس، محذرا من ظاهرة "ستستمر لأشهر عدة، وستسبب بارتفاع منسوب النهر وانخفاضه بشكل متواصل".

وفي مقاطعة كورينتس المجاورة، اضطر ألف مقيم لإخلاء منازلهم، بحسب بيانات الدفاع المدني الصادرة الأربعاء.

وفي بلدة باسو دي لا باتريا السياحية الواقعة في المقاطعة، غمرت المياه أحياء بعد انهيار سد، نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر بارانا.

وأعلن الدفاع المدني في كورينتس الاثنين غرق عاملين زراعيين خلال نقلهما مواش خارج مناطق غمرتها الفيضانات.