ورثة بالتبني واستبعاد ابنة الإمبراطور.. تعديلات نظام عرش اليابان تدخل حيّز التنفيذ

دخلت التعديلات، غير المرغوب فيها على قانون البلاط الإمبراطوري في اليابان، والتي تعزز قواعد وراثة العرش للذكور فقط، حيز التنفيذ اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تُحدث القواعد الجديدة تغييرات تاريخية في النظام الإمبراطوري الياباني الذي يمتد نحو 1500 عام.

وتشمل التغييرات السماح بتبني رجال من القرابة البعيدة من جهة الأب الذين نشأوا كعامة ليصبحوا أفرادًا من العائلة الإمبراطورية ويُنجبوا ورثة للمستقبل، والسماح للأميرات بالاحتفاظ بمكانتهن الإمبراطورية بعد الزواج من العامة.

غير أن القانون المعدل يحظر على الأميرة أيكو 24 عاماً، ابنة الإمبراطور ناروهيتو، والتي تحظى بشعبية هائلة، أن ترث العرش من بعده، كما يحظر على أطفالها المحتملين في المستقبل أن يصبحوا أفرادًا من العائلة الإمبراطورية.

ويقول المنتقدون إن التعديلات تميز ضد الأشخاص على أساس خلفيتهم العائلية أو جنسهم، وتضع ضغطًا على الأعضاء الأصغر سنًا في العائلة الملكية لإنجاب ذرية من الذكور.

وقالت وكالة البيت الإمبراطوري إن المسؤولين يدرسون كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.

وتعني قاعدة وراثة العرش للذكور فقط أن خط الخلافة يجب أن ينتقل إلى شقيق الإمبراطور الأصغر أكيشينو، ثم إلى ابن شقيقه الأمير هيساهيتو البالغ من العمر 20 عاما. وبعده في الترتيب عم الإمبراطور البالغ من العمر 90 عاما.