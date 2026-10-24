ترامب يعيد طرح فكرة التدخل العسكري في كوبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أمام تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في جنوب فلوريدا أن السفن الحربية الأمريكية العائدة من الشرق الأوسط يمكن أن تتوقف في كوبا في طريق عودتها من الحرب في إيران، وهو أحدث اقتراح له باتخاذ نهج تدخلي في الدولة المجاورة.

وطرح ترامب هذه الفكرة لأول مرة في وقت سابق من العام الجاري، لكنه لم يذكرها في الأشهر الأخيرة. لكنه أحياها ردا على سؤال من الحشد حول الدولة الجزيرة. وكان يقوم بحملته قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي التي أعرب فيها الناخبون عن قلقهم بشأن تأثير الحرب الأمريكية على إيران على أسعار السلع من الوقود إلى البقالة.

وقال ترامب: "سنقوم بمحطة توقف قصيرة. في الواقع، ما سنفعله مع كوبا هو أننا سنعود من إيران. ستمر تلك السفن الجميلة بكوبا. سنجعل إحداها تتوقف على بعد حوالي 50 ياردة من الساحل. سوف يرفعون أيديهم. وبعد ذلك سنرسل (وزير الخارجية) ماركو روبيو لإتمام الصفقة".

ويظهر ترامب وروبيو حماسا مشتركا لتصعيد الضغوط ضد النظام الكوبي، حيث أشار ترامب سابقا إلى أن كوبا ستكون الوجهة "التالية" فيما يتعلق بالتدخل الخارجي، بعد انتهاء الحرب الإيرانية.