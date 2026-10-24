ألمانيا.. اندلاع حريق في منتجع هتلر الجبلي والشرطة توقف مشتبهاً به

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أنها قبضت على مشتبه به عقب اندلاع حريق في الملاذ الجبلي لأدولف هتلر المعروف باسم "عش النسر" في ولاية بافاريا.

وذكرت الشرطة أنه "تم احتجاز شخص مشتبه به مؤقتا" عقب بيان سابق أفاد بأن رجال الإطفاء وجدوا المبنى "مشتعلا بالكامل".

وكان الموقع يضم في السابق المقر الريفي المحصن للزعيم النازي حيث كان يمضي أوقات استرخائه برفقة شريكة حياته إيفا براون وحيث كتب جزءا من كتابه "كفاحي".

وأفادت الشرطة بأن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع عند الساعة 9,52 مساء (19,52 بتوقيت غرينتش) الجمعة ووجدت حريقا كبيرا.

وقالت الناطقة باسم الشرطة ليزا ماير إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبة في إخماد الحريق نظرا إلى موقعه النائي على ارتفاع 1834 مترا، مشيرة إلى أن "التحقيق الجنائي الذي تجريه الشرطة ما زال مستمرا".