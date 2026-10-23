الصين تتهمّ الولايات المتحدة بتقويض التعاون العلمي

اتهمت بكين الجمعة واشنطن بتقويض التعاون العلمي، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عشرات الجامعات الأميركية قطعت علاقاتها مع مؤسسات أجنبية بعضها في الصين، متذرعة بمخاطر أمنية.

وتتنافس القوتان العالميتان في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وكثيرا ما تبادلتا الاتهامات بالتسبب بتهديدات أمنية والتدخل في الشؤون الداخلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن 30 جامعة أميركية قلّصت علاقاتها مع مؤسسات تشكّل "مصدر قلق للأمن القومي".

وتضمّ وثيقة تحمل أسماء تلك المؤسسات ونُشرت أحدث نسخة منها في يوليو، عشرات المؤسسات العسكرية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الصين تعارض باستمرار ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي".

وأضاف أنّ "التقويض المتعمّد للتعاون العلمي الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة لن يؤدي إلّا إلى إبطاء التقدم العلمي والابتكار في الولايات المتحدة نفسها".

وأكّد المتحدث أنّ الصين ستتخذ "التدابير اللازمة" لحماية مؤسساتها.