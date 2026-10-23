ناقلة ديزل روسي تتجه إلى نيويورك بعد اتفاق ترامب وبوتين

تتجه ناقلة تحمل شحنة ديزل من روسيا إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا في هذا الصدد مع نظيره فلاديمير بوتين في مطلع أكتوبر، وفق بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة الملاحة البحرية.

وكانت الناقلة "أغيوي فانينديس" التي ترفع علم مالطا، قبالة هلسنكي الجمعة، وحدّدت نيويورك وجهة لها عبر إشارة جهاز نظام التعريف الآلي (إيه آي إس).

وحمّلت الناقلة نحو 300 ألف برميل من الديزل في محطة بريمورسك النفطية الروسية، بحسب "كبلر".

وأبحرت من بريمورسك ليل 22 إلى 23 أكتوبر، ويُتوقع أن تصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة قرابة السابع من نوفمبر.

ونقلت وكالات أنباء روسية الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن أول شحنة من الديزل الروسي المخصص للولايات المتحدة ستغادر في اليوم التالي.

وفي مطلع أكتوبر، أعلن ترامب اتفاقا بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأميركية، رافعا في إطار ذلك عقوبات مفروضة على روسيا.

واعتُبرت الخطوة محاولة لخفض أسعار الوقود للمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر، وأثارت انتقادات حادّة من أوكرانيا وحلفائها، وحتى من داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.