<b>الديزل الروسي يتجه إلى الولايات المتحدة بعد صفقة بوتين-ترامب</b>

أظهرت بيانات من "مجموعة بورصة لندن للأسواق المالية" اليوم الجمعة أن هناك ناقلة ترفع علم مالطا تحمل 40,000 طن متري من الديزل الروسي، تتجه نحو نيويورك بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تم تحميل ناقلة النفط أجيوي فانديس بـ 40,000 طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي في بحر البلطيق يوم 22 أكتوبر، وفقا لبيانات الشحن.

من المتوقع أن تصل إلى الولايات المتحدة في السابع من الشهر القادم، ووافقت روسيا على رفع الحظر على تصدير الديزل وتزويد الأسواق العالمية بالوقود، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد اتفاق بوتين وترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 9 أكتوبر أن روسيا ستصدر 300,000 طن متري، أو 2.25 مليون برميل، تليها 500,000 طن في نوفمبر ومليون طن "بعد ذلك مباشرة".

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي إن روسيا ستكون قادرة على زيادة صادرات الديزل لتتراوح بين 3 ملايين طن و3.5 ملايين طن شهريا بحلول نهاية العام، وهو حجم التصدير المعتاد للوقود في البلاد.

في الأسبوع الماضي، تم تحميل شحنات الديزل للتصدير في ميناء بريمورسك الروسي المطل على بحر البلطيق، لكن وجهاتها النهائية غير واضحة، حيث إن معظم السفن تشير إلى جبل طارق أو الساحل الأطلسي أو ميناء بورسعيد، وفقا لبيانات الشحن من LSEG.

ومنذ تنفيذ الحظر الكامل للاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية الروسية في فبراير 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا، قامت روسيا بتصدير الديزل بشكل رئيسي إلى البرازيل وتركيا، وكذلك إلى بعض الدول الأفريقية.