تايوان.. إغلاق تام مع اقتراب الإعصار تشامبي من الجزيرة

أُغلقت معظم المتاجر والمدارس ابوابها في جميع أنحاء تايوان اليوم الجمعة مع اقتراب الإعصار تشامبي من الجزيرة، حيث أجبرت العاصفة القوية مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم إلى أماكن أكثر أمانا.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار بمحاذاة المناطق الشمالية الشرقية لتايوان في طريقه نحو الصين واليابان، ما دفع بشركات الطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة.

وذكرت السلطات أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في تايوان بعد أن جرفته الأمواج العاتية، كما أصيب العشرات بجروح.

ويُعد تشامبي أحدث عاصفة ضمن موسم أعاصير نشط للغاية في المحيط الهادئ فاقمته ظاهرة إل نينيو المناخية التي تسببت بارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة مياه المحيط عند خط الاستواء.

وبلغ الإعصار لفترة وجيزة تصنيف إعصار فائق أثناء عبوره المحيط، لكنه ضعف لاحقا ووصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 176 كيلومترا في الساعة، وفقا لمركز التحذير المشترك من الأعاصير.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية يومي الجمعة والسبت، في حين لا يزال آلاف الجنود على أهبة الاستعداد للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وتم تعليق العمل والدراسة في جميع أنحاء تايوان تقريبا.

وخيم الهدوء على الأحياء في شمال وشمال شرق تايوان بانتظار انتهاء العاصفة، كما تم إجلاء أكثر من 1100 شخص من منازلهم.

وكانت الأمم المتحدة قد صرحت الأربعاء بأن ظاهرة إل نينيو التي تؤثر على كوكب الأرض قد وصلت إلى مستويات قياسية، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

ومن المتوقع أن تبلغ الظاهرة المناخية ذروتها في ديسمبر، لكن آثارها على البشر قد تستمر حتى عام 2027 وما بعده.

وإل نينيو هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية، ما يتسبب بتغيرات في أنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.