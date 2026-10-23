أمريكا.. تضرر مجسم للكرة الأرضية خاص بأيزنهاور خلال نقله إلى هيغسيث

أصيب مجسم للكرة الأرضية يعد من مقتنيات البنتاغون الثمينة ومرتبط بدوايت أيزنهاور، الجنرال الذي خاض معارك خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن ينتخب رئيسا، أثناء نقله إلى مكتب وزير الدفاع بيت هيغسيث بناء على طلبه، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس.

وأوردت الصحيفة أن المجسم الكبير للكرة الأرضية سقط أثناء نقله بواسطة موظفين غير مدربين، مما أدى إلى تضرره في المنطقة التي تظهر القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وأشارت الصحيفة إلى أن القطع التاريخية داخل مبنى البنتاغون عادة ما يتم نقلها بواسطة خبراء متخصصين في حفظ المقتنيات التاريخية، لكن مكتب هيغسيث كلف فريقا خاصا به بهذه المهمة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد مسؤول في البنتاغون وقوع "حادث".

لكنه اضاف أن القطعة المتضررة "نسخة مقلدة من كرة الأرضية الخاصة بأيزنهاور"، معتبرا ما أوردته واشنطن بوست مجرد "قصة لا تستحق الاهتمام".

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة فجوة في الجزء الذي يظهر القارة القطبية الجنوبية، إلى جانب لوحة تعريفية تشير إلى أن هذا المجسم للكرة الأرضية واحد من اثنين مطابقين تقريبا ويعدان من المقتنيات التاريخية للبنتاغون.

وركز وزير الدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب على تعزيز صورة قوية للجيش الأمريكي، حيث أعاد تسمية وزارة الحرب الذي كان مستخدما قبل استبداله بوزارة الدفاع عام 1947.

ويظهر هيغسيث الذي وصل إلى رتبة رائد خلال خدمته في الحرس الوطني للجيش قبل أن يصبح مقدما للبرامج على شبكة فوكس نيوز، في لقطات تلفزيونية وهو يؤدي تمارين رياضية مع الجنود.

وتولى ايزنهاور قيادة عمليات يوم الإنزال ضد المانيا التي أدت في النهاية إلى هزيمة أدولف هتلر.

وانتُخب الجنرال الذي حمل خمسة نجوم رئيسا للولايات المتحدة عام 1952، ليتولى قيادة البيت الأبيض في فترة تصاعدت فيها حدة الحرب الباردة، وكان غالبا ما يظهر في الصور بجانب مجسمات متقنة للكرة الأرضية.