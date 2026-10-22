"ناسا" تطور مركبات جوالة لدعم إنشاء قاعدة دائمة على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحديث خططها لتطوير مركبات جوالة مأهولة وروبوتية، دعماً لاستكشاف القمر وتمهيداً لإنشاء قاعدة دائمة على سطحه.

ومن المقرر إطلاق المركبة الروبوتية "فايبر" إلى القطب الجنوبي للقمر عام 2027، لاستكشاف الفوهات المظللة والبحث عن المياه والموارد التي قد تدعم المهمات المستقبلية. وستنقلها مركبة الهبوط "بلو مون مارك 1" التابعة لشركة "بلو أوريجين"، حيث ستقطع أكثر من 30 كيلومتراً وتجمع بيانات حول درجات الحرارة والإضاءة والتضاريس.

وفي سياق متصل، كلفت "ناسا" شركتي "أسترولاب" و"لونار آوتبوست" بتطوير مركبات لنقل رواد الفضاء والمعدات وجمع العينات، على أن تصل إلى القمر قبل بعثات "أرتميس" المأهولة. ومن المقرر أن تتولى "بلو أوريجين" نقل هذه المركبات إلى القطب الجنوبي بحلول عام 2028.

وستمكّن المركبات رواد الفضاء من استكشاف مناطق متنوعة جيولوجياً، كما يمكن تشغيلها عن بُعد من الأرض لرسم خرائط لسطح القمر قبل وصول الطواقم. وصُممت لقطع مسافة تصل إلى 10 كيلومترات بشحنة واحدة، ودعم ما يصل إلى ثلاث جولات خلال كل مهمة من "أرتميس"، ونقل ما يصل إلى 80 كيلوجراماً من العينات والأدوات.