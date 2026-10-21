الاتحاد الأوروبي يحث ماسك على توفير خدمات ستارلينك لأوكرانيا دون قيود

وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس" أمر بفرض قيود على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، بأنها "مثيرة للقلق البالغ، ولا تتفق مع ما سبق أن قدمته الشركة من هذه الخدمات".

وقال متحدث باسم الاتحاد في بروكسل، إن على "سبيس إكس" إعادة الخدمات الكاملة في أوكرانيا بصورة عاجلة، حيث تحتاج كييف إلى هذه الخدمة لتشغيل المسيرات اللازمة للدفاع عن أراضيها.

وأضاف المتحدث أن حرب أوكرانيا أظهرت مدى اعتماد أمن أوروبا على البنية التحتية القائمة على استخدام الفضاء.

وأوضح أنه لهذا السبب، يعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط على تطوير شبكة جديدة من الأقمار الصناعية وإنشائها تسمى "إيريس 2" ستتألف من أكثر من 300 قمر صناعي، وتهدف إلى توفير اتصالات فضائية عالية الأمان للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء.

وقال المتحدث: "وبالطبع، سنشرك أوكرانيا بالكامل في هذا المشروع".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي بي إس نيوز" بأن ماسك كان وراء فرض القيود على خدمات الإنترنت عبر "ستارلينك" في أوكرانيا.

وذكرت "سي بي إس نيوز" أن ماسك أجرى مناقشات مع مسؤولين حكوميين قبل اتخاذ القرار، وأنه أراد، بحسب التقارير، توضيح موقف الرئيس دونالد ترامب من هذه المسألة.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن ماسك وترامب تحدثا أيضا مباشرة عبر الهاتف بعد فرض القيود. وتقوم "سبيس إكس" بتشغيل خدمة ستارلينك.



