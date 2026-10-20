أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص في غارة جوية روسية على كييف

أفادت ​خدمة الطوارئ في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية ⁠كييف عبر منصة تليغرام اليوم الثلاثاء ‌بأن غارة ‌جوية روسية وقعت ‌خلال الليل ‌وأسفرت ‌عن مقتل ثلاثة أشخاص ​وإصابة ‌ستة ​آخرين ⁠في المنطقة.

وأوضحت ​الخدمة ⁠في المنشور أن ⁠القوات ⁠الروسية قصفت مبنى للإنتاج والتخزين، حيث تم إخماد ‌حريق اندلع فيه ​لاحقا.

‌من جانبها أكدت ​وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أن ⁠الجيش الروسي استهدف ثلاث ‌سفن شحن ‌في ميناء ريني الأوكراني ‌وسفينة ‌شحن أخرى ‌كانت في ​طريقها ‌إلى ​أوديسا، كما ⁠استهدف مركزين ​لوجستيين ⁠في منطقة ⁠فولين ⁠وفي مدينة خميلنيتسكي.

وأوضحت الوزارة أن جميع السفن ‌والمواقع المستهدفة ​كانت تستخدم لأغراض عسكرية.