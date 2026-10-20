أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص في غارة جوية روسية على كييف

أفادت خدمة الطوارئ في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف عبر منصة تليغرام اليوم الثلاثاء بأن غارة جوية روسية وقعت خلال الليل وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في المنطقة.
وأوضحت الخدمة في المنشور أن القوات الروسية قصفت مبنى للإنتاج والتخزين، حيث تم إخماد حريق اندلع فيه لاحقا.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أن الجيش الروسي استهدف ثلاث سفن شحن في ميناء ريني الأوكراني وسفينة شحن أخرى كانت في طريقها إلى أوديسا، كما استهدف مركزين لوجستيين في منطقة فولين وفي مدينة خميلنيتسكي.
وأوضحت الوزارة أن جميع السفن والمواقع المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.