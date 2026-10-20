14 قتيلا و7 جرحى بعد انهيار منجم ذهب في كولومبيا

قالت السلطات المحلية اليوم ‌الاثنين ​إن 14 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في جنوب غرب كولومبيا.

ووقع الحادث في منطقة تشامبيرو الريفية التابعة لبلدية سانتا باربرا دي ‌إسكواندي، الواقعة في إقليم نارينيو.

وقال لويس ألفونسو إسكوبار ‌حاكم نارينيو إن عمليات البحث والإنقاذ ‌انتهت.

ودعا الحكومة الوطنية ‌والوكالة الوطنية ‌للتعدين ووزارة المناجم والطاقة إلى تسريع عملية ​تقنين وضع ‌عمال ​المناجم غير القانونيين وصغار عمال المناجم من أجل تحسين ظروف العمل ومعايير ​السلامة.

وفي غسطس، لقي 13 شخصا حتفهم في حادث مشابه بقطاع التعدين في بلدة بوليكاربا، الواقعة أيضا في نارينيو.

والتعدين غير الرسمي وغير المنظم شائع في المناطق ‌الريفية من كولومبيا، حيث غالبا ما تفتقر ​العمليات إلى البنية التحتية التي تكفل السلامة، مما يؤدي إلى تكرار الحوادث المميتة.