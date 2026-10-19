أمريكا.. طائرة خاصة تنحرف عن المدرج في مطار لاس فيغاس

انحرفت طائرة خاصة عن مسارها وتجاوزت نهاية المدرج أثناء إقلاع مقرر في المطار الرئيسي بمدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم أمس الأحد واصطدمت بالسياج المحيط بالمطار، حسبما قال مسؤولون.

ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع في الساعة 11 صباحا في مطار هاري ريد الدولي، وفقا للمتحدثة باسم المطار مونيكا بيرتاكي. ولم تذكر ما الذي تسبب في انحراف الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 50"، عن المدرج.

وتم إغلاق مدرجين للفحص بعد الحادث، وأوقفت إدارة الطيران المدني الاتحادية الأمريكية مؤقتا الرحلات المقررة إلى المطار، مما أدى إلى حدوث تأخيرات.

واستقبل المطار أكثر من 34 مليون مسافر وسجل ما يزيد على 370 ألف حركة جوية منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي.