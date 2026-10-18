روسيا تسقط مسيرات أوكرانية في أجواء سان بطرسبورغ

أسقطت روسيا عشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة قرب سان بطرسبورغ، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد، في هجوم أسفر عن إصابة مرفق نفطي وتعطيل حركة الطيران في أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاما.

وتأتي هذه الضربات عقب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع قال فيها إن كييف ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، مؤكدا عزمه الدفاع عن بلاده، وسط تراجع الدعم من الولايات المتحدة.

وأفاد حاكم مقاطعة لينينغراد المحيطة بسان بطرسبورغ، أنه تم إسقاط 126 طائرة مسيرة.

وكتب ألكسندر دروجدنكو على تلغرام "تستمر عمليات التصدي لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة".

وأشار إلى أن حطام مسيرات سقط على منازل وسيارات وخطوط كهرباء ما تسبب في انقطاعات موقتة للتيار الكهربائي، لكنه لم يبلغ عن إصابات بشرية.

من جانبه أفاد حاكم سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف بأن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق في ميناء سان بطرسبورغ النفطي، والذي كان قد تعرضت لهجوم أوكراني في يونيو.

وكتب بيغلوف على تلغرام "أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليا".

وأضاف بيغلوف أن مطار بولكوفو، المطار الرئيسي في سان بطرسبورغ، فرض قيودا على عملياته "لأسباب تتعلق بالسلامة".

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بحدوث اضطرابات في رحلات المغادرة من المطار.

وذكرت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية ""في كي" أن الهجوم طال أحد مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة، لكن الموقع يواصل عمله بشكل طبيعي.

وصرح زيلينسكي لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية هذا الأسبوع بأن كييف قررت استئناف ضرباتها داخل روسيا، ردا على موجة من الهجمات الروسية.

وفي سياق متصل وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارا الضربات الأوكرانية على المصافي ومستودعات النفط الروسية، أمرا تنفيذيا الجمعة بتعليق عقوبات ورسوم تستهدف قطاع النفط الروسي.

وأثار القرار الأمريكي انتقادات واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بينما يقترب النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من عامه الخامس.