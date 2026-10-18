الهند.. عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال تجمّع ديني

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب نحو 25 آخرين أمس السبت في شرق الهند، عندما بدأ تدافع على إثر هطول مفاجئ للأمطار خلال تجمّع ديني هندوسي، وفق ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

وقال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية سوفيندهو أديكاري للصحافيين إن من بين القتلى طفلة تبلغ سبع سنوات، مضيفا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا خارج جناح مخصص للاحتفال بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي في مدينة كولكاتا.

وأضاف "تم التعرف إلى هويات ست ضحايا".

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة بأن إعلانا تسبّب في حالة من "الارتباك" بعد بدء هطول الأمطار ليلا، موضحا أن "الحشد الذي كان ينتظر خارج الجناح بدأ بالتقدم بسرعة، ثم ما لبث أن سقط أشخاص على الأرض، ما أدى إلى وقوع التدافع".

وعلّق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحادث في منشور مقتضب عبر فيسبوك، قائلا "التدافع في كولكاتا مؤلم. أتعاطف مع العائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "تقدّم حكومة البنغال الغربية كل أشكال الدعم الممكنة للعائلات المتضررة".

وكان أديكاري أعلن في البداية مقتل 17 شخصا، قبل أن تنقل وكالة "برس تراست أوف إنديا" عنه لاحقا ارتفاع الحصيلة إلى 19 قتيلا.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم جثامين تسعة من الضحايا إلى ذويهم، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمهرجان.

وأظهرت مقاطع مصورة التُقطت قبل الحادث حشودا ضخمة تنتظر دخول الجناح المخصص للاحتفال، في منطقة تضم ممرات ضيقة لا تسمح إلا بمرور عدد محدود من الأشخاص في وقت واحد، بحسب صحيفة "إنديان إكسبرس".

وتتكرّر حوادث التدافع المميتة في التجمعات الهندية الحاشدة، ولا سيما خلال المناسبات الدينية، بسبب سوء التنظيم والثغرات في إجراءات السلامة.

ففي العام الماضي، أسفر تدافع خلال مهرجان كومبه ميلا الديني عن مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين، فيما لقي 11 مشجعا حتفهم في بنغالورو خلال احتفالات بفوز فريق المدينة بأول لقب له في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

وفي العام نفسه، قُتل 36 شخصا في تدافع وقع خلال تجمع انتخابي لممثل تحول إلى العمل السياسي في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وفي العام 2024، أسفر تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش في شمال الهند عن مقتل 121 شخصا.