بنجلاديش.. مقتل وإصابة 14 شخصاً في حريق التهم منتجعاً سياحياً

التهم حريق منتجعا سياحيا على الشاطئ في جنوب شرق بنجلاديش اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمسؤول.

وقال سيد محمد مرشد حسين، نائب مساعد مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، إن الحريق اندلع في منتجع "توبتوب ريستو آند ريزورت" بمنطقة إيناني في مقاطعة كوكس بازار، التي تعد وجهة سياحية شهيرة للسياح المحليين. ويقع المنتجع بالقرب من خليج البنغال.

وأضاف أن الحريق اندلع في الصباح وسرعان ما امتد عبر المنتجع الخشبي المكون من ثلاثة طوابق.

وقال سيف الإسلام، أحد المتطوعين: "لجأ بعض الأشخاص إلى دورات المياه لحماية أنفسهم وإنقاذ حياتهم، لكنهم لقوا حتفهم هناك. كان الوقت مبكرا من الصباح، وكان نزلاء المنتجع نائمين". وأضاف أن الضحايا بينهم نساء وأطفال.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، وأمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.