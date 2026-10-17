سريلانكا تشهد انقطاعا عاما للكهرباء

شهدت سريلانكا السبت انقطاعا للكهرباء على الصعيد الوطني إثر خلل في الشبكة نجم على الأرجح عن إنتاج للطاقة الشمسية تخطّى الطلب، بحسب السلطات.

وبعد ساعتين من العطل، كان البلد برمّته ما زال محروما من الكهرباء من دون أن ترشح أيّ معلومات عن متى ستعود التغذية الكهربائية.

وأشارت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء إلى أن مهندسيها يعملون على إصلاح العطل والذي قد يكون مردّه فائضا في إنتاج الطاقة الشمسية.

وقال وزير الطاقة أنورا كاروناثيلاكا إنه يأمل عودة تدريجية للتيّار، داعيا أصحاب الألواح الشمسية إلى فصلها عن الشبكة.

وقد وضعت الشبكة الكهربائية برمّتها خارج الخدمة في فبراير 2025 إثر تخطّي إنتاج الطاقة الشمسية الاستهلاك في يوم شهد إشعاعا شمسيا استثنائيا.

واستغرق الأمر أكثر من ست ساعات لإعادة التيّار.

وقد دفعت تحفيزات ضريبية أسرا كثيرة إلى التزوّد بألواح شمسية وضخّ فائضها من الإنتاج في الشبكة الوطنية، ما يتسبّب أحيانا في اختلال يصعب على الجهة المشغّلة احتواؤه.

وتتخطّى قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في سريلانكا 3000 ميغاوات، في حين يتراوح الطلب على الكهرباء بين 2000 و2500 ميغاوات في اليوم.

وبما أن السبت يوم عطلة في البلد، فإن من المرجح أن استهلاك الطاقة الشمسية كان أدنى من الإنتاج.

وتأمل الحكومة زيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالى 4400 ميغاوات في السنوات الثلاث المقبلة، ما يمثّل ارتفاعا بنسبة 388 في المئة مقارنة بالعام 2024.

