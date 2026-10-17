اليابان تسحب إنذاراً خاطئاً بزلزال مدمر وتعتذر للجمهور

سحبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا خاطئا من وقوع زلزال بقوة 9,9 درجات بعد دقائق من إصداره، وقدمت اعتذارا عن الإنذار الذي تسبّب باضطرابات في حركة النقل.

وكانت الوكالة حذرت ابتداء الجمعة من وقوع زلزال بقوة 9,9 درجات قرب جزر الكوريل، المعروفة في اليابان باسم جزر تشيشيما، ما أدى إلى انطلاق إنذارات طارئة على ملايين الهواتف المحمولة.

لكنها أوضحت لاحقا أن زلزالا بقوة 6,9 درجات وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية على عمق 160 كيلومترا بعيد ظهر الجمعة.

وقال المسؤول في الوكالة شينيا تسوكادا للصحافيين "نعتذر بشدة عن الإزعاج الكبير والقلق اللذين تسببنا بهما للجمهور".

ولم يتسبّب الإنذار بحالة هلع واسعة، لكنه أدى إلى تعطيل مؤقت لوسائل النقل العام.

وبحسب الوكالة، نجم الخطأ عن خلل في تحديد مركز الزلزال.

ولا تزال اليابان تستحضر ذكرى الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 9,0 درجات في العام 2011، وأعقبته موجات تسونامي أسفرت عن نحو 18500 ضحية بين قتلى ومفقودين، وأدت أيضا إلى كارثة محطة فوكوشيما النووية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زلزالا بقوة 9,9 درجات كان سيطلق طاقة تعادل نحو 22 ضعف تلك التي أطلقها زلزال العام 2011.