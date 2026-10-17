أمريكا.. الحرائق تلتهم قصور كاليفورنيا ومئات الهكتارات

أتت النيران التي أجّجتها الرياح على منازل بملايين الدولارات جنوبي لوس أنجلوس الجمعة، فيما كان حريق سريع الانتشار يلتهم مئات الهكتارات.

وأظهرت لقطات مصوّرة منازل مشتعلة وسحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق التلال الجافة المغطاة بالأحراج، حيث تغذي الحريق رياح سانتا آنا القوية، وانخفاض نسبة الرطوبة، ودرجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية.

وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن حريق "نورتي" أتى على نحو 465 فدانا (188 هكتارا)، وألحق أضرارا بنحو أربعة منازل في بلدية سان خوان كابيسترانو الراقية.

وأضافت الهيئة عبر منصة إكس أن فرق الإطفاء تعمل من الجو والبر، مجددة دعوتها السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

ودفع الحريق السريع الانتشار السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة، فيما شاركت عدة مروحيات في عمليات مكافحة النيران.

وحذر المسؤولون سكان المناطق المجاورة من تردّي جودة الهواء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "مخاطر اندلاع حرائق واسعة تنتشر سريعا"، خصوصا في مقاطعتَي لوس أنجليس وفينتورا، إضافة إلى المناطق الجبلية والتلال في مقاطعتَي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا.

في موازاة ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق "برايسون" الذي اندلع ليلا على مشارف منطقة ماليبو الساحلية. وبحلول بعد ظهر الجمعة، كان الحريق التهم 147 فدانا، فيما بلغت نسبة احتوائه 17%.

وتأثرت قاعدة مشاة البحرية الأمريكية كامب بندلتون بحريق "هندرسون" الذي تسبب في إغلاق طرق سريعة، وأتى على نحو 2070 فدانا بحلول الجمعة.

وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المشتركين في مقاطعة لوس أنجلوس، بعدما عمدت السلطات إلى فصل بعض خطوط الكهرباء كإجراء احترازي للحد من خطر الشرر الذي قد تنقله الرياح القوية.

وأفاد خبراء الأرصاد بأن سرعة الرياح تراوحت بين 80 و110 كيلومترات في الساعة في المناطق الجبلية، وبين 55 و90 كيلومترا في الساعة في المناطق الساحلية والأودية، فيما سجلت درجات الحرارة في بعض المناطق نحو 38 درجة مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من أن خطر الحرائق سيستمر السبت، داعية السكان إلى الاستعداد لاحتمال صدور أوامر إخلاء طارئة.