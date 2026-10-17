بيونغ يانغ تختبر نظام طوربيد موجّهاً بالذكاء الاصطناعي

أجرت بيونغ يانغ اختبارا لنظام طوربيد موجه "من نوع جديد" يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأهداف وتوجيه السلاح، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت.

وذكرت الوكالة أن تجربة إطلاق تحت الماء لنظام "زام-2.0" فائق السرعة أُجريت يوم الخميس بهدف "التأكد من نجاح عملية التحديث التقني" لهذا السلاح.

وأضافت أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي طُبّقت على وظائف رصد الأهداف والتوجيه في الطوربيد الموجّه فائق السرعة من الجيل الجديد".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سبتمبر، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على ضرورة "تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي" في أنظمة السلاح المحلية.

ويرى محللون أن بيونغ يانغ ربما تكون بصدد تطوير قدراتها الصاروخية بوتيرة متسارعة بدعم عسكري روسي، مقابل إرسال قوات لمساندة موسكو في أوكرانيا.