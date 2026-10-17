فرنسا.. ماكرون يدعو إلى الهدوء مع الاستعداد لتظاهرات حاشدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلّي بالهدوء قبل خروج احتجاجات ترقبها البلاد اليوم السبت تنديدا بغلاء المعيشة، في حين تخشى السلطات أعمال عنف من شأنها أن تفاقم التوتّر بعد أسابيع من الاحتجاجات الطالبية.

وعلى مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في أبريل ومايو، حظرت السلطات المحلية تنظيم تظاهرات في قلب العاصمة.

ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.

وثمة خشية واضحة من أن يؤدي اندماج الحركتَين الاحتجاجيتَين إلى زيادة الضغوط على حكومة ماكرون قبل الاستحقاق الانتخابي.

وتوقّع وزير الداخلية لوران نونييز، وفق ما نقلت عنه قناة "فرانس 2" "مشاركة واسعة"، في حين أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن التوقعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.

ومن بروكسل، حيث شارك على مدى يومين في اجتماع للاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".

وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلبة يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.

وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطلابي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.

في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.