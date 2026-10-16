ترامب يجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي، في مسعى يستهدف الدول التي تمتلك أكبر مخزونات من الرؤوس الحربية النووية في العالم.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" أمس ، إنه يتوقع أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة في حجم ترسانتها النووية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مؤسف، لأنني أود نزع السلاح النووي إن أمكن، لكننا نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن ذلك، ونجري محادثات مع الصين أيضا بشأن نزع السلاح النووي".

وأفادت قناة "نيوزماكس" بأن ترامب تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن نزع السلاح النووي.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس الحربية النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين، فيما تتفوق واشنطن على موسكو من حيث عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، قد أتاحت تمديدا واحدا لمدة خمس سنوات، اتفق عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتطلب أي تمديد جديد اتخاذ قرار تنفيذي بالموافقة طوعا على مواصلة العمل بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة.