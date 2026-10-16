بعد انتقادات ترامب.. زيلينسكي يبحث عن دعم أوروبي في بروكسل

يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على دعم معزز من حلفائه الأوروبيين خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، بعدما أعلن أن كييف استأنفت ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية، خلافا للاتفاق الذي أعلنه دونالد ترامب.

والتقى زيلينسكي أولا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، للتأكيد على الحاجة الملحة لإعادة تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية والذخائر، في ظل تصاعد الضربات الروسية.

وصرّح الرئيس الأوكراني بعد ظهر الخميس قائلا "منذ منتصف ليل أمس وحتى الآن، أطلق الروس نحو 1000 طائرة مسيّرة".

من جانبه، أشار روته إلى أهمية تنفيذ "الهدنة في مجال الطاقة" التي طرحها ترامب الأحد والتي لم يؤكدها الكرملين.

أما زيلينسكي، فلم يأت على ذكر ذلك إطلاقا في تصريحاته حول لقائه مع روته. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس عن استئناف ضرباتها ضد مصافي النفط الروسية بعد فترة توقف، في أعقاب الإعلان أحادي الجانب للرئيس الأمريكي بشأن الهدنة الجزئية.

في المقابل، وصف ترامب استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية بأنها "مخزية"، معتبرا أن كييف تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. قال "أجد أن التعامل مع زيلينسكي أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين".

وأكدت موسكو التي لم تتوقف عن شن هجماتها على أوكرانيا، الخميس اشتعال النيران في إحدى مصافي النفط التابعة لها، عقب "هجوم واسع النطاق" بطائرات مسيّرة وصواريخ أوكرانية.

انتقد الرئيس الأمريكي علنا، وفي مناسبات عدة، ضرب أوكرانيا منشآت الطاقة في روسيا، معتبرا أن ذلك يفاقم النقص العالمي في الوقود ويساهم في ارتفاع الأسعار.

وتقول كييف إنها تسعى إلى قطع تدفق العائدات الروسية من المحروقات التي تتيح تمويل الحرب. واستهدفت في السنوات الأخيرة العديد من المصافي ومستودعات الوقود، ما تسبب في نقص في الوقود حتى داخل روسيا.