ترامب: الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية "مخزية"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف أوكرانيا ضرباتها على مصافي النفط الروسية بأنها "مخزية"، وذلك في مقابلة نُشرت الخميس.

وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" لدى سؤاله عن هذه الهجمات "حسنا، أعتقد أن هذا أمر مخز"، مضيفا أنها تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ووجّه الرئيس الأمريكي انتقادات إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرا أنه أقل استعدادا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وقال ترامب "يجب أن تتوقف هذه الحرب قريبا. أعتقد أن كليهما يرغبان فعلا في إنهائها".

وأضاف "لكنني أجد أن التعامل مع زيلينسكي أكثر صعوبة من التعامل مع بوتين".

وفي ظل توتر علاقاته مع ترامب، التقى زيلينسكي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في بروكسل، حيث عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة أوروبيين، قبل مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي الجمعة.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن استئناف الضربات على مصافي النفط الروسية، داعيا في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت الخميس، الولايات المتحدة إلى عدم الوقوف في صف "المعتدي". واتهم موسكو بعدم الالتزام بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الذي كان ترامب أعلن عنه.