إيلون ماسك يدعو مجدداً إلى رحيل زيلينسكي

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجددا اليوم الخميس إلى رحيل فولوديمير زيلينسكي وتنصيب رئيس غيره في أوكرانيا، في وقت تتزايد التساؤلات بشأن الدعم الأميركي لكييف.

وقال رئيس شركة "سبايس إكس" الذي تلعبه شبكته من الاقمار الصناعية "ستارلينك" دورا أساسيا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد كييف عليها في اتصالاتها الميدانية وعملياتها اللوجستية عند خطوط المواجهة، "حان الوقت لرحيل زيلينسكي.

وكتب على منصته "إكس" أنه مع بقاء زيلينسكي في منصبه "تتواصل المجزرة".

وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أنه تم إبطاء سرعة نظام ستارلينك ما أعاق قسما كبيرا من عمل مسيراتها ودفاعاتها الجوية، وطلب زيلينسكي من ماسك بإعادة تشغيله.

ورد ماسك مؤكدا أن أي إبطاء للشبكة مرده الحكومة الأمريكية وليس شركته "سبايس إكس".

وميز في هذا السياق بين خدمة "ستارشيلد" المخصصة للأغراض العسكرية والتي تستخدمها أوكرانيا في عملياتها الدفاعية وعلى الجبهة، وخدمة ستارلينك التي تقتصر على الاستخدامات المدنية.

وتوفر منظومة الاقمار الصناعية التي طورتها "سبايس إكس" الخدمتين.