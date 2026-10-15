بنما تسجل أول وفاة جراء الزلزال

توفيت امرأة تبلغ 68 عاما أمس الأربعاء متأثرة بإصابات لحقت بها خلال الزلزال الذي ضرب بنما الأسبوع الماضي وبلغت قوته 7,7 درجات، وفق ما ذكر مسؤولون، لتكون بذلك أول وفاة تُسجل جراء هذه الكارثة.

وأصبح الآلاف بلا مأوى عقب الزلزال الذي وقع الجمعة والذي أسفر عن إصابة حوالي 30 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة بمبان وجسور وطرق، ما أدى إلى قطع طرق الوصول في المنطقة الوسطى من البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مسؤولي الضمان الاجتماعي في بنما بأن الضحية التي حُدِّدت هويتها باسم إيلينا باريا "تعرّضت لإصابات خطيرة خلال الزلزال".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنها كانت تقيم في ماكاراكاس الواقعة في مقاطعة لوس سانتوس في وسط البلاد، وهي المنطقة التي تضررت بشدة.

ورُصدت أكثر من 400 هزة ارتدادية منذ الزلزال.