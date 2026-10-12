بيونغ يانغ تطلق مقذوفات واليابان ترصد صواريخ

أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الاثنين مقذوفا واحدا على الأقل باتجاه مياهها الشرقية، مواصلةً بذلك سلسلة تجاربها الصاروخية التي جرت في الآونة الأخيرة وتسببت في تأجيج التوترات في ظل جمود طويل للمسار الدبلوماسي.

ولم تحدد هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الإثنين حتى الآن ما إذا كان السلاح هو صاروخ باليستي أو مدى المسافة التي حلقها.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق اثنين على الأقل من الصواريخ الباليستية المشتبه بها، وقدرت أن الأسلحة سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وجاء هذا الإطلاق بعد أيام من قيام كوريا الجنوبية يوم الجمعة باختبار تحليق لأول سلاح فرط صوتي طور محليا، والمصمم للطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات على الأقل والتملص من أنظمة الدفاع الصاروخي، وهو ما وصفه الرئيس لي جاي ميونغ بأنه خطوة مهمة في تعزيز القدرات الدفاعية التقليدية للجنوب.

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة اختبارات الأسلحة لتوسيع ترسانتها من الأنظمة القادرة على حمل رؤوس نووية، مع الحفاظ على موقف متشدد تجاه سول.

وشمل التصعيد الأخير اختبارا جرى في 3 أكتوبر الجاري لما وصفته بيونغ يانغ بصاروخ فرط صوتي متوسط المدى، صمم خصيصا لتجاوز المنظومات الدفاعية في كوريا الجنوبية واليابان.

كما أجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية أخرى وتدريبات بالذخيرة الحية ودشنت سفينة حربية جديدة في الوقت الذي يواصل فيه الزعيم كيم جونغ أون التباهي ببرنامجه النووي العسكري مع رفضه العروض الأمريكية والكورية الجنوبية لاستئناف الدبلوماسية المتوقفة منذ فترة طويلة.