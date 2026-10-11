زلزال بقوة 2ر5 درجات يهز بيرو

قالت السلطات في بيرو إن زلزالا بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة ساحلية بجنوب البلاد اليوم الأحد دون التسبب في أضرار أو ضحايا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 0843 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة كامانا، في مقاطعة أريكويبا. ووقع الزلزال على عمق 9ر44 كيلومترا .

وقال مركز عمليات الطوارئ في بيرو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن السكان المحليين ينظرون إلى الزلزال على أنها تتراوح بين "خفيفة إلى معتدلة". واستبعد المركز مخاطر حدوث تسونامي وقال إن تقييمات المناطق المعرضة للخطر مستمرة.

وتقع بيرو على طول "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر حول حوض المحيط الهادئ، حيث تحدث معظم الزلازل في العالم.

ويوم الجمعة، ضرب زلزال قوي بقوة 7ر7 درجات بنما، الواقعة أيضا على طول "حزام النار"، مما أدى إلى إصابة 27 شخصا.