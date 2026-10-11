الكونغو.. إيبولا يودي بحياة 4242 شخصاً وتحذيرات من انتشاره إقليمياً

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري، بمعدل وفيات بلغ 48.3%.

وكان جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد حذّر في وقت سابق من تهديد الفيروس للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد.

وفي أغسطس الماضي، حذرت الأمم المتحدة من نقص الموارد اللازمة للسيطرة على التفشي، بينما أشارت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» إلى أن التفشي ناتج عن سلالة غير معروفة سابقاً من فيروس بونديبوغيو، يُرجح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولاً أخرى، مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.