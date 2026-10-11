الرئيس البرازيلي يتهم "ميتا" بالتدخل في الانتخابات

اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت مجموعة "ميتا" بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها.

ويسعى الرئيس اليساري للفوز بولاية رابعة غير متتالية في جولة الإعادة المقررة في 25 أكتوبر والتي سيواجه خلالها السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو.

وأفادت حملة لولا في بيان بوجود حالات قامت فيها المنصات التابعة لـ"ميتا"، الشركة الأم فيسبوك وواتساب وإنستغرام، بتقييد نشر المحتوى الخاص به.

وزعمت الحملة أن ميتا قامت خلال الأيام الأخيرة "بمنع ملف الرئيس لولا الشخصي من الترويج لمنشورات خلاصة إنستغرام"، فيما شهد منشور صادر عن حسابه الرسمي "انقطاعا في أعداد المشاهدات، ما أثر على مدى انتشاره".

وذكرت أيضا أنه قبل الجولة الأولى من التصويت التي جرت الأحد الماضي والتي حل فيها بولسونارو في المركز الأول، اختفت فجأة حسابات لولا وغيره من قادة اليسار من خاصية البحث في إنستغرام.

وأضاف البيان أن "سلسلة المشكلات التقنية... تثير شكوكا قوية في أن ممارسات ميتا تشكل محاولة للتدخل في العملية الانتخابية البرازيلية لصالح فلافيو بولسونارو".

ونفى مكتب ميتا في البرازيل الاتهامات واصفا إياها بأنها "غير صحيحة" و"لا تستند إلى حقائق".

وقالت ميتا لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إن "العديد من المشكلات التقنية المذكورة لم تقتصر على البرازيل أو حسابات محددة"، مضيفة "نحن نلتزم القواعد الانتخابية، ونحرص على توفير فرص متكافئة فيما يتعلق باستخدام منصاتنا".