بوتين ينقل إلى ترامب رؤية إيران لإنهاء الحرب.. ما تفاصيلها؟

أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بموقف طهران خلال الاتصال الهاتفي بينهما الجمعة، من دون الكشف عن تفاصيله أو رد الرئيس الأمريكي عليه.

وتشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب إيران المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتي اندلعت إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في فبراير، جمودا منذ الصيف.

والتقى بوتين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة إقليمية في تركمانستان هذا الأسبوع، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداده للتوسط بهدف إبرام تسوية تنهي الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية، إنه "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترامب وجهات نظر الجانب الإيراني بشأن تسوية محتملة للحرب".

وكانت الولايات المتحدة وإيران أبرمتا في يونيو مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، قبل أن تنهار في يوليو بفعل تجدد الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز، ورد واشنطن عليها من خلال ضربات هجومية.

ولم تسفر المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أي تقدم.