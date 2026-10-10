أمريكا.. الإعصار إيساياس يصل إلى ولاية فلوريدا

وصل الإعصار إيساياس مساء أمس الجمعة إلى ولاية فلوريدا على ما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، محذرا من رياح شديدة وفيضانات على طريقه.

وجاء في أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني للأعاصير أن "الإعصار إيساياس ضرب اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا" محذرا من "ظروف خطيرة وفيضانات مباغتة في المناطقة الداخلية".

وأوضح المركز أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة، تحول إلى إعصار من الفئة الثانية من أصل خمس درجات على سلم سافير-سيمسون.

وكانت رياح شديدة سبقت الإعصار في مدينة بنساكولا ومحيطها في ولاية فلوريدا واقتلعت سطوح بعض المنازل والمتاجر، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال جوناثان راموس (40 عاما) لوكالة فرانس برس في بنساكولا "نرى الأشجار تنحني، والأغصان تتساقط، ثمة أشياء تتطاير بسرعة، لم أشهد رياحا بهذه القوة من قبل، هذا مخيف".

وإزاء مخاطر رياح مدمرة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة، أعلنت عدة ولايات مطلة على خليج المكسيك بينها فلوريدا وألاباما حال الطوارئ وأمرت بإخلاء مناطق كاملة.

وإيساياس هو الأول في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي الذي بدأ في الأول من يونيو، لكنه جاء متأخرا بشكل غير معتاد، ويُعزى ذلك جزئيا إلى ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وتتسبب ظاهرة إل نينيو بتعديل دوران الغلاف الجوي بشكل كبير، فتكبح تشكّل الأعاصير في المحيط الأطلسي وتعززها في المحيط الهادئ حيث سجلت هذه السنة ثلاثة أعاصير من الدرجة الخامسة القصوى.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي "نتعامل مع هذا الإعصار بمنتهى الجدية"، متوقعا "أضرارا كبيرة" في المنطقة الساحلية بشمال غرب الولاية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء زيارة كانت مقررة إلى ولاية ألاباما المجاورة حيث كان يفترض أن يحضر مباراة في كرة القدم الأمريكية.

وتتوقع الأرصاد الجوية تراجع قوة إيساياس بعد ملامسته اليابسة، لكن السلطات دعت السكان إلى لزوم الحذر حيال المخاطر.

من جهة أخرى، تسبب الإعصار إيساياس باضطرابات في إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، حيث جرى إجلاء العاملين من المنصات والحفارات.

ووفقا لإدارة المعادن البحرية، عُلقت نحو 63 بالمئة من عمليات إنتاج النفط في المنطقة حتى الخميس، ما أدى إلى سحب نحو 1,3 مليون برميل يوميا من السوق.

وأضافت الإدارة أن نحو 57 بالمئة من عمليات إنتاج الغاز جرى تعليقها.

وتُمثل ظاهرة إل نينيو المرحلة الدافئة من دورة مناخية طبيعية في المحيط الهادئ الاستوائي تُعرف باسم "التذبذب الجنوبي-إل نينيو"، وتتكرر كل سنتين إلى سبع سنوات.