انتخاب هتلر موسوليني رئيساً لبلدية في البيرو

فاز المرشح اليساري هتلر موسوليني سيميون فلوريس في الانتخابات البلدية في كيروبالكا، وهي قرية نائية تقع في جبال الأنديس في البيرو، وفقا للمكتب الوطني للعمليات الانتخابية.

وأفاد المكتب بأن مرشح تيار اليسار "أهورا ناسيون" حصل الأحد الماضي على 229 صوتا مقابل 204 أصوات لمرشح اليمين غاسبار أوسوريو، من أصل 663 ناخبا.

وسيتولى فلوريس، وهو صاحب شركة نقل يبلغ 45 عاما، رسميا منصب رئيس بلدية كيروبالكا الواقعة في منطقة هوانوكو في شمال شرق البيرو في الأول من يناير 2027.

وتطلق بعض العائلات في أمريكا الجنوبية، خصوصا في المناطق الريفية، على أبنائها أسماء شخصيات تاريخية مثل هتلر ولينين وستالين وماو دون إلمام كاف بتلك الشخصيات أو بأيديولوجياتها.