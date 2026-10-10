ترامب: جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد

أبدى دونالد ترامب استياءه الجمعة لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مثلما حصل في العام الماضي، قائلا إنه "لم يسمع أبدا" بالفائزة التي أُعلن اسمها أمس، نافي بيلاي.

وفازت القاضية الجنوب إفريقية والمدافعة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بالجائزة الجمعة، تقديرا لجهودها في التصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكن ترامب قال خلال تجمع في سيراكيوز (شمال شرق) "كان يجب أن تنال الولايات المتحدة، ممثلة بي، أنا رئيسكم، جائزة نوبل للسلام، لكن ذلك لم يحدث".

وأضاف "إنها وصمة عار لا تُمحى على النرويج وأولئك الذين اتخذوا هذا القرار المخزي والمحرج. فقدت جائزة نوبل للسلام مصداقيتها إلى الأبد على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة المعادين للديموقراطية والذين هم في الواقع أعداء للحضارة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لم يُخفِ ترامب رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام.

لكن طموحاته التوسعية، كما في حال غرينلاند، وموقفه المتشدد تجاه المهاجرين، وهجماته على العمل المتعدد الأطراف ووسائل الإعلام، استبعدته من قائمة المرشحين المؤهلين، وفق خبراء في أوسلو تحدثوا قبل إعلان فوز بيلاي بالجائزة.

وتتضمن الجائزة ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغا ماليا مقداره 1,2 مليون دولار.

ومازحت بيلاي بشأن تقاسم جائزتها مع ترامب قائلة للجمهور الذي صفق لها عقب إعلان الجائزة "إذا صفقّتم أكثر قليلا، قد أتقاسم هذه الجائزة مع ترامب".

وبدا أن هذه العبارة الساخرة تشير إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي قدمت ميداليتها الذهبية لجائزة نوبل إلى ترامب بعد فوزها بالجائزة العام الماضي.