زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب بنما وتحذيرات من تسونامي

ذكرت هيئة المسح ​الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.7 ‌درجات وقع قبالة ​الساحل الجنوبي لبنما اليوم الجمعة وعلى عمق 12.6 كيلومتر، وألحق أضرارا ببعض المباني، لكن دون التأثير على قناة بنما الممر المائي الحيوي للتجارة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في بنما، التي يندر فيها حدوث زلازل بهذه القوة، سكانا مسنين ⁠يذرفون الدموع في الشوارع في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لسلسلة من الهزات الارتدادية الأقل قوة.

وكان مركز الزلزال قريبا من بلدة لا بيتالوثا في منطقة ‌هيريرا قليلة السكان قرب ساحل المحيط الهادي. وأفاد شاهد من رويترز بشعور الناس بالهزات حتى في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا ‌المجاورة.

وقال عمر سميث، مدير إدارة الحماية المدنية في ‌بنما، للمنفذ الإعلامي المحلي (تيليميترو ريبورتا) إن تأثيرات الزلزال سجلت ‌في تشيتري، عاصمة هيريرا، ‌وعلى طول الساحل في مقاطعة لوس سانتوس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة (لا برينسا) ​انهيار برج مبنى تاريخي ‌إلى جانب عدة ​شرفات لمبنى سكني في ⁠مدينة بينونومي التي تقع في منتصف المسافة تقريبا بين مركز الزلزال وبنما سيتي.

وأعلنت الشركة المشغلة لقطار الأنفاق في العاصمة ​تعليق ⁠الخدمة مؤقتا على خطين ⁠من خطوط مترو الأنفاق في بنما سيتي لأسباب تتعلق بالسلامة. وعلى الصعيد الوطني، أمرت وزارة التعليم في بنما بإغلاق المدارس.

ودفع ⁠الزلزال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إلى التنبيه من احتمال وصول أمواج تسونامي خطرة إلى أجزاء من سواحل بنما وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وبيرو ونيكاراجوا وجواتيمالا والسلفادور والمكسيك خلال الساعات الثلاث التالية.

وذكر النظام أيضا أن ‌هناك تهديدا محتملا بحدوث تسونامي في ولاية هاواي الأمريكية، وأصدرت بحرية دولة ​تشيلي أيضا تحذيرا من تسونامي.

وكان من المقرر أن تجري بنما تدريبا على مستوى البلاد على الإخلاء يوم الاثنين الأسبوع المقبل لاختبار قدرات البلاد على الاستجابة لحالات الطوارئ في مواجهة ​الزلازل.