الأرصاد العالمية: ظاهرة "النينيو" قد تكون الأقوى منذ 1950

حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة «النينيو» قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحةً بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليستي ساولو، إن درجات حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي قد ترتفع بمقدار 3.7 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 2.6 درجة مئوية، والمسجل بين نوفمبر 2015 ويناير 2016.

وأضافت أن ارتفاع حرارة المحيطات يمد الظاهرة بمزيد من الطاقة، بما قد يسهم في زيادة درجات الحرارة العالمية وتفاقم تداعيات تغير المناخ.

ووفقاً لـ«رويترز»، توقع باحثون في مختبر تأثيرات المناخ بجامعة شيكاغو أن تتسبب ظاهرة «النينيو الفائقة» في ما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم خلال الفترة من يونيو 2026 إلى فبراير 2027.