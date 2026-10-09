ماليزيا تغلق المدارس في عدة ولايات بسبب الضباب الدخاني

أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم الجمعة، إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة.

وقالت وزيرة التعليم الماليزية فضلينا صديق إن الإغلاق شمل ولايات جوهور وملقة ونيجيري سمبيلان وسيلانجور، إلى جانب العاصمة كوالالمبور وبوتراجايا ومنطقة رومبين في ولاية باهانج.

وأضافت أن 37 منطقة سجلت صباح اليوم مستويات غير صحية لتلوث الهواء، مؤكدة توجيه إدارات التعليم لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة.

وتكافح إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات والأراضي في عدة أقاليم، ما أسفر عن امتداد الضباب الدخاني إلى دول مجاورة، بينها ماليزيا وسنغافورة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وافق على اتخاذ إجراءات لمكافحة الضباب الدخاني، مشيراً إلى استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة، وطلبه عقد اجتماع لوزراء دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» لتنسيق الاستجابة الإقليمية، وفقاً لرويترز.