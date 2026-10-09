الإكوادور تنشر مسيّرات أمريكية لمكافحة تهريب المخدرات

أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زوّدتها بطائرتَين مسيّرتَين متطورتَين لمكافحة تجّار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإكوادورية عبر إنستغرام إن الطائرتَين من طراز "إم كيو-9 ريبر"، القادرتين على تنفيذ ضربات، ستُستخدمان في مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

وتُعدّ الإكوادور واحدة من 14 دولة في أمريكا اللاتينية انضمت إلى تحالف "درع الأمريكتين" المدعوم من الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وكانت واشنطن أرسلت عسكريين ومقاتلات إلى الإكوادور لمواجهة تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتجارة الكوكايين.

وقال وزير الدفاع جيان كارلو لوفريدو في مقطع مصور نشره على منصة إكس إن كيتو ستستخدم الطائرتَين لمراقبة حدودها الممتدة على 730 كيلومترا مع كولومبيا، إحدى أبرز مصادر الكوكايين الذي يُهرّب عبر الموانئ الإكوادورية.

وأفادت تقارير بأن واشنطن استخدمت هذه الطائرات في ضربات قاتلة استهدفت قوارب يُشتبه في ضلوعها في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي.