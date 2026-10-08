كوريا الجنوبية تعلن استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا وسط تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى سيول.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "الحكومة قررت استدعاء سفيرها لدى أوكرانيا".وتابعت "تأمل الحكومة تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين وديا وستواصل المشاورات مع الجانب الأوكراني لتحقيق هذه الغاية".

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده أرسلت جنديين كوريين شماليين إلى الجنوب بعد أسرهما خلال قتالهما مع الجيش الروسي، مشيرا إلى أن "اسرهما حيين لم يكن صيدا سهلا".

واستدعت سيول سفير كييف وهددت باتخاذ "تدابير إضافية" لم تحدد طبيعتها، في حين طالب الرئيس لي جاي ميونغ باعتذار رسمي، وذلك بسبب مخاوف من أن يؤدي الكشف عن المعلومات إلى تعريض عائلات أسرى الحرب للخطر.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الحادثة بأنها "سوء تفاهم دبلوماسي".