ما شرط بيونغ يانغ لإعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية؟

اشترطت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير على كوريا الجنوبية الخميس إظهار "أقصى درجات الاحترام" تجاه بيونغ يانغ إذا كانت ترغب في استئناف الحوار.

وقالت كيم في بيان مستخدمة الاسم المختصر الرسمي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "إذا كانوا يرغبون حقا في إعادة العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوريا الجنوبية، فعليهم أن يأخذوا مشاعر الطرف الآخر في الاعتبار في كل كلمة وكل فعل، وأن يبدأوا بإظهار أقصى درجات الاحترام وأعلى قدر من الاعتبار ومن الصدق".