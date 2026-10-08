ترامب يكرم ماسك بأرفع وسام علمي.. اليوم

أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تكريم إيلون ماسك وغيره من مدراء الشركات التكنولوجية الكبرى بأرفع وسام علمي في مراسم تقام اليوم الخميس.

وإلى جانب ماسك، سيمنح ترامب الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمّة "العلوم: عصر ذهبي جديد" إلى سيرغي برين الذي ساهم في تأسيس "غوغل" وجنسن هوانغ مدير "انفيديا" وليزا سو مديرة "ايه ام دي".

أما مايكل ديل (ديل تكنولوجيز) وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، فسيكرّمان بالميدالية الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، وهي أعلى مكافأة في هذا المجال.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه إن "إدارة ترامب ممتنّة لإسهامات هؤلاء القادة الرائعين في مجال العلوم والتكنولوجيا. فبفضلهم تبقى أميركا في طليعة الابتكارات".

وكان ماسك الذي يملك في عداد شركاته "سبايس اكس" و"تيسلا" و"اكس" حليفا مقرّبا من ترامب وأكبر مموّلي حملته الانتخابية قبل أن تتوتّر العلاقة بينهما العام الماضي بشأن سبل تخفيض النفقات الحكومية.

وكان أيضا ضمن مجموعة من مدراء عمالقة التكنولوجيا الذين حضروا الأسبوع الماضي اجتماعا في البيت الأبيض مع الرئيس حول سبل ضبط تقنية الذكاء الاصطناعي.

ودعي ماسك مع هوانغ وآخرين إلى مأدبة العشاء التي أقامها ترامب على شرف نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية الشهر الماضي.